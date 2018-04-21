T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amatör futbol kulübü, Hawking anısına helva dağıttı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Bornova Gençlik Futbol Kulübü binasında, geçen ay hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için 'Stephen Hawking ruhuna Fatiha' yazılı afiş asılıp, helva dağıtıldı

21 Nisan 2018 20:37

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Bornova Gençlik Futbol Kulübü binasında, geçen ay hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking için \'Stephen Hawking ruhuna Fatiha\' yazılı afiş asılıp, helva dağıtıldı.
İzmir 1\'inci Amatör Küme\'de oynayan Bornova Gençlik Futbol Kulübü\'nün Kazım Dirik Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki kulüp binasında, geçen 14 Mart\'ta hayatını kaybeden İngiliz fizikçi Stephen Hawking anısına etkinlik düzenlendi. 20\'li yaşlarındayken Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına yakalanan ve kendisi için özel olarak geliştirilen bir bilgisayar sayesinde yaşamının son günlerine dek bilime katkılarını sürdüren Stephen Hawking için helva dağıtıldı. Helva yapılan standın arkasına \'Stephen Hawking ruhuna Fatiha\' yazılı afiş asıldı.
İkramdan almak için sıraya giren vatandaşlar, helvanın kim için döküldüğünü öğrenince şaşkınlarını gizleyemedi. Hawking\'i tanımayan birçok kişi, \"Adına helva döktürülüyorsa, elbet iyi insandır\" yorumunda bulundu.
Bornova Gençlik Futbol Kulübü Başkanı Sezai Öncü, Stephen Hawking\'in kendisini etkileyen insanlardan biri olduğunu belirterek, \"Sadece beyniyle dünyaya müthiş katkılar vermiş, çok önemli bir bilim insanıydı. Bizler şehitlerimiz adına da lokma döktürüp helva dağıtıyoruz ama dünyaya böylesine önemli katkılarda bulunmuş bir insanı da ihmal etmiyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHABornova Gençlik Futbol Kulübü binasındaStephen HawkingHawkingFatihaAmatör KümeBornova Gençlik Futbol Kulübü Dirik Mahallesi Zafer CaddesiMartAmyotrofik Lateral Skleroz ALSHelvaBornova Gençlik Futbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24