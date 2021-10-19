Amatör dalgıç, 900 yıllık kılıç buldu; Haçlı Seferleri'ne katılan bir şövalyeye ait olduğuna inanılıyor

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İsrail açıklarında bir amatör dalgıç, 900 yıl öncesine ait bir kılıç buldu. Kılıcın haçlı seferlerine katılan bir şövalyeye ait olduğuna inanılıyor.

Bir metre uzunluğundaki kılıç, Hayfa açıklarında bulundu. BBC'nin aktardığına göre kılıcın kumların yer değiştirmesiyle birlikte gün yüzüne çıktığına inanılıyor.

Üzerinde deniz organizmaları bulunan kılıç, İsrail Antika Otoritesi (İAO) tarafından temizlenip analiz edildikten sonra bir müzede sergilenecek.

İAO'dan Kobi Sharvit, Haçlı Seferleri sırasında kılıcın bulunduğu bölgenin fırtınadan kaçan gemiler tarafından kullanıldığını ifade etti.

Haçlı Seferleri ilk olarak 1095 yılında düzenlenmişti. Hristiyan Krallıklar, bu seferlerde kutsal saydıkları toprakları geri almaya çalışmıştı.