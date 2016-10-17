Amatör balıkçı 3.5 kiloluk dev kalamar yakaladı

Bodrum'da amatör balıkçılık yapan 42 yaşındaki Recep Arslan, zıpkınla 3.5 kilo ağırlığında dev kalamar yakaladı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Akyarlar Mahallesi’nde yaşayan bir çocuk babası amatör balıkçı Recep Arslan, Aspat Mevkisi’nde zıpkınla balık avlamak için denize açıldı. Arslan, bir süre sora 14 metre derinlikte gördüğü dev kalamarı zıpkına avladı. Su yüzüne güçlükle çıkarabildiği 3.5 kilo ağırlığında ve 110 santimetre boyundaki kalamar, büyüklüğüyle dikkati çekti.

Yıllardır bölgede zıpkınla balık avladığını söyleyen Arslan, "İlk kez bu kadar büyük kalamara rastladım. Genellikle kalamarlar bu bölgede 100 gram ile 1.5 kilo ağırlığında değişir.

Avladığım kalamarın yanında aynı büyüklükte üç tane daha vardı. Bunu avlarken diğerleri kaçtı. Ama bugüne kadar bölgede yakaladığım en büyük kalamar oldu" dedi.