AMATEM'e günde 100’den fazla bağımlı başvuruyor

Son yılların en büyük sıkıntılarından biri olan uyuşturucu kullanımında yaş 10’a kadar düştü. Aileler, çocuklarını kurtarmak için her yolu denese de çoğu zaman fayda sağlanmıyor. ‘Son çare bağımlılık merkezlerinde tedavi’ diyen aileler soluğu Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) alıyor. Resmi açıklamalara göre AMATEM'e başvurular günde 100'den fazla.

Bağımlılık Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, Türkiye’de son yıllarda AMATEM sayılarının giderek arttığını söylüyor.

Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'ın haberi şöyle:

Prof. Dr. Kültegin Ögel tedavi için başvuranların 2006’ya göre 5 kat arttığını söylüyor. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bulunan AMATEM’de yaptığımız gözlemler de bu gerçeği doğruluyor nitelikte. Bağımlılık için kayıt defteri tutan görevliden, günde 100’den fazla bağımlığının tedavi için merkeze başvuru yaptığını öğreniyoruz. Başvuruları kabul edilen ve yatışları sağlanan bağımlıların hastane bahçesinde bekleyen aileleri ise “Son çaremiz burası. Olmadı, sonları ölüm” diyor.

Batman'da AMATEM olmadığı için önce Elazığ, sonra İstanbul...

Kafasını iki elinin arasına alan ve gözlerini AMATEM’in kapısından bir an olsun bile ayırmayan Burhan Öz dikkatimizi çekiyor. Bir süre Öz’ü izledikten sonra yanına yaklaşıyoruz. Öz’ün iki hafta önce 23 yaşındaki oğlu F.Ö.’yü tedavi ettirmek için Batman'dan geldiğini öğreniyoruz. Batman’da bağımlılık merkezi olmadığı için, oğlunu daha önce Elazığ’daki AMATEM’e yatırdığını söylüyor. Elazığ’a ilk yatırdığında oğlunun, ailesinden uzakta olduğu için kaçtığını söylüyor. Öz, daha sonra merkeze yeniden başvurduğunu fakat merkezde yeteri kadar yer olmadığı için yatıramadığını belirtiyor.

"Oğlum beni görünce güvende hissediyor"

Öz, bunun üzerine oğlunu uyuşturucu bağımlığından kurtarmak için, işini bir başkasına devredip İstanbul’un yolunu tutmuş. İki haftadır Bakırköy’deki AMATEM’de yatan oğlu için aralıksız her gün hastane bahçesine gelip beklediğini söyleyen Öz, “Daha önce biz, sık sık yanına gidemediğimiz için kaçmıştı. Şimdi de kendini yalnız hissetmesin diye her gün buraya gelip bekliyorum. Oğlum beni burada görünce mutlu oluyor ve güvende hissediyor. Oğlum yeter ki iyileşsin, ben razıyım her gün gelip burada beklemeye. Burada da kurtaramazsam artık yapacağım bir şey yok” dedi.

"Okullarda araştırma yapamadığımız için sayılar yeterli değil"

Bağımlılık Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel, madde bağımlılığının artıp artmadığına ilişkin araştırma sayısının azlığını belirterek şunları söyledi:

“Özellikle okullarda yasak nedeniyle araştırma yapılamadığı için elimizdeki sayılar yeterli değil. Ancak klinik pratikte başvuran hasta sayısının arttığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın 2014 raporuna göre (henüz 2016 yayınlanmadı) 10 bin 630 kişi madde bağımlılığı tedavisi için başvurmuş. Bunların 5 bin 600’ü yeni hastalar, yani ilk kez başvuranlar. Başvuran hastaların büyük çoğunluğu eroin kullanıcısı. 2006’ya göre kıyaslandığında 5 kat artış var. Tedaviye başvuranların yüzde 16’sı bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid kullanıcılarından oluşuyor.

"Türkiye'de AMATEM sayısı arttı"

"Türkiye’de AMATEM sayısı da son yıllarda giderek arttı. Bu çok önemli ancak AMATEM’e başvuruların da artması nedeniyle hastaların kalış süresini uzatabilmemiz gerekiyor. Madde bağımlılığı nedeniyle 2014’te 497 ölüm tanımlanmıştı, bu sayı 2013’e göre 2 kat fazla. Ölümlerin yarısı eroin kullanımına bağlı, ölümlü 5 vakadan birisi sentetik kannabinoidlere bağlı, bu da bonzainin ne kadar tehlikeli olduğunu bize gösteriyor. Sayı olarak baktığımızda Avrupa'da ilk 5’e girdiğimiz söylenebilir.”

Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Eray Güçlüer de Türkiye’de son 7 yılda yatarak uyuşturucu tedavisi için başvuranların sayısının 7 kat arttığını belirtti. Dr. Güçlüer, daha önce birkaç kullanımda bağımlı hale getiren uyuşturucuların yerini bulunan yeni moleküllerin etkisiyle artık ikinci kullanıldığında bağımlı yapan uyuşturucuların aldığını söyledi.

"Bulamayınca hırsızlık yapıyor"

AMATEM’de tedavi görenlerden biri de 22 yaşındaki Okan Polat. Hastane bahçesinde bağımlı bir gencin babası ile konuşmalarımızı uzaktan endişeli bir şekilde dinleyen ve daha sonra ise yanımıza tedirgin bir şekilde yaklaşan Gülşen Polat ile konuşuyoruz. Oğlunun 6-7 yıldır madde bağımlısı olduğunu dile getiren anne Polat, daha önce de oğlunu birkaç defa AMATEM’e yatırdığını fakat her defasında kaçtığını söylüyor. Polat: “En büyük korkum tedavi olmadan AMATEM’den ayılması. Birkaç defa doktorlar yeteri kadar yatak olmadığını söyleyip oğlumu çıkardılar. Madde bulamayınca hırsızlık yapıyor. Eve zarar veriyor” dedi.

"Kendi isteğiyle getirip yatırdık"

AMATEM bahçesinde bekleyen ailelerden biri de 30 yaşındaki H.Y.’nin ailesi. Annesi, iki amcası ve ağabeyinin ziyaret için geldiği AMATEM’de H.Y.’nin ağabeyi ile konuşuyoruz. İki hafta önce kardeşini yatırdıklarını söyleyen Hüseyin Yavuz, “Kardeşim 6 yıldır madde bağımlısı, defalarca konuştuk. Ama fayda etmedi. Baktı artık olmuyor, iki hafta önce de kendi isteğiyle getirip yatırdık. Doktorlar en az üç hafta yatması gerektiğini söylüyor. Doktorlar kardeşimden telefonu ve çevresini değiştirmesini istedi. Tek temennimiz tedavisini tamamlaması ve bu illetten kurtulması. Son çaremiz burası, burası oldu oldu, olmadı sonları ölüm” ifadelerini kullandı.