AMATEM'de tanıştığı kadın ölüme götürdü

Aşırı doz nedeniyle ölen üniversiteli Begüm'e, AMATEM'de tanıştığı eski kimya öğretmeninin uyuşturucu temin ettiği ortaya çıktı. 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.



Aşırı dozda uyuşturucudan ölen üniversiteli Begüm Veral'e, uyuşturucu temin edenin 42 yaşındaki kimya öğretmeni Aylin B. olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu kullandığı için 10 yıl önce öğretmenlikten atılan Aylin B. ile Begüm Veral'in yollarının, AMATEM'de tedavi gördükleri sırada kesiştiği anlaşıldı. Aylin B. ile birlikte bir torbacı da yakalandı.



Torbacı yakalandı



Kadıköy'de, bir ay önce meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatan polis, 23 yaşındaki Begüm Veral'le bağlantısı olan herkesle tek tek görüştü. Teknik inceleme sonunda Veral'in, Aylin B. adlı biriyle sık sık görüştüğü anlaşıldı. Aylin B.'yi takibe alan polis, şüphelinin uyuşturucu madde sattığını belirledi. Operasyon kararı alan polis ekipleri Aylin B.'yi, Bayram P.'den uyuşturucu alırken Beşiktaş'ta suçüstü yakaladı. İki şüpheli de gözaltına alındı. Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu 1999 yılında, uyuşturucu kullandığı için meslekten atılan kimya öğretmeni Aylin B. ile Begüm Veral'in yollarının AMATEM'de kesiştiği anlaşıldı. Aylin B., 2009'un ocak ve şubat ayında AMATEM'de Begüm'le birlikte tedavi gördüğünü anlattı. Tedavinin ardından aynı semtte oturduğu Begüm Veral ile görüşmeye devam ettiğini belirten Aylin B., 'Birlikte uyuşturucu alma ihtiyacı duyduk. Bazen ben ona, bazen de o bana uyuşturucu getirirdi. Çok pişmanım. Ölmesine çok üzüldüm' diye ifade verdi.



Çok daha saf



Emniyet, Begüm Veral'in Aylin B.'den temin ettiği uyuşturucunun, her zaman kullandığından daha saf nitelikte olduğu için ölüme yol açtığını belirtti. Aylin B.'nin de bir öğrencisi aracılığıyla 15 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladığı, uyuşturucu satmak ve kullanmak suçlarından çeşitli sabıkalarının olduğu kaydedildi. İki şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak'tan adliyeye sevk edildi.