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Amasyalı Şehit Yüzbaşı Alper Kalem'in ismi kışlada yaşatılacak

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- MARDİN’in Nusaybin ilçesinde 2 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Amasyalı Piyade Yüzbaşı Alper Kalem’in adı, 15'inci Piyade Eğitim Tugayı Merkez Komutanlığı Kışlası’na verildi

01 Mayıs 2018 20:02

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- MARDİN’in Nusaybin ilçesinde 2 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Amasyalı Piyade Yüzbaşı Alper Kalem’in adı, 15\'inci Piyade Eğitim Tugayı Merkez Komutanlığı Kışlası’na verildi.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2 yıl önce PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Yüzbaşı Alper Kalem\'in adı, Amasya 15\'inci Piyade Eğitim Tugayı Merkez Komutanlığı Kışlası’nda yaşatılacak. Düzenlenen askeri törene şehidin annesi Sevim ve babası Mehmet Ali Kalem, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Merkez Komutanı Albay Savaş Bor, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehidin yakınları, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Amasya Valisi Osman Varol, törende şehidin babasına Türk bayrağı verdi. Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur da şehidin annesine plaket takdim etti. Merkez Komutanı Albay Savaş Bor ise törende bir konuşma yaptı. Şehit Yüzbaşı Alper Kalem’in ailesi, böyle anlamlı bir günde, böyle anlamlı bir törende, oğullarının isminin kışlaya verilmesinden ve anısının yaşatılmasından mutlu olduklarını ifade etti. Tören sonrası Şehit Yüzbaşı Alper Kalem için Büyükağa Medresesi\'nde dua okundu.

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