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Spor

Amasyalı hakemler sahaya maske ile çıktı

Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA) -  Amasya'da oynanan U17 amatör futbol final maçı öncesi hakemler sahaya 'Maskeni Tak Lösemili Çocuklara Umut Ol' sloganıyla maske takarak sahaya çıktı

05 Kasım 2018 14:47

Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA) - 

Amasya\'da oynanan U17 amatör futbol final maçı öncesi hakemler sahaya \'Maskeni Tak Lösemili Çocuklara Umut Ol\' sloganıyla maske takarak sahaya çıktı.
Amasya Belediyesine ait sentetik sahada oynanan Amasya Belediyespor ve Merzifonspor U17  takımları arasında oynanan final müsabakasını yöneten B klasman hakemi Bilal Köseoğlu ile yardımcıları Emre Aslan ve Ömer Karakaya, mücadele öncesi \'Maskeni Tak Lösemili Çocuklara Umut Ol\' sloganıyla yüzlerine taktıkları maskelerle lösemili çocuklara destek oldular.
Amasya Bölgesi B klasman hakemi Bilal Köseoğlu, 2-8 Kasım Lösemili çocuklar haftası nedeniyle LÖSEV’e destek vermek ve farkındalık oluşturmak için seremoniye maske takarak çıktıklarını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

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