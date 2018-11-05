Amasyalı hakemler sahaya maske ile çıktı

Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA) -

Amasya\'da oynanan U17 amatör futbol final maçı öncesi hakemler sahaya \'Maskeni Tak Lösemili Çocuklara Umut Ol\' sloganıyla maske takarak sahaya çıktı.

Amasya Belediyesine ait sentetik sahada oynanan Amasya Belediyespor ve Merzifonspor U17 takımları arasında oynanan final müsabakasını yöneten B klasman hakemi Bilal Köseoğlu ile yardımcıları Emre Aslan ve Ömer Karakaya, mücadele öncesi \'Maskeni Tak Lösemili Çocuklara Umut Ol\' sloganıyla yüzlerine taktıkları maskelerle lösemili çocuklara destek oldular.

Amasya Bölgesi B klasman hakemi Bilal Köseoğlu, 2-8 Kasım Lösemili çocuklar haftası nedeniyle LÖSEV’e destek vermek ve farkındalık oluşturmak için seremoniye maske takarak çıktıklarını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)