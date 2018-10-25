Amasyalı antrenör Topal'a milli görev

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-



Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ve eski milli sporcu Gülseda Topal, Antalya\'da düzenlenecek uluslararası Bocce (Raffa-Volo-Petank) müsabakalarına Milli takım antrenörü olarak çağrıldı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından organize edilen ve 01-04 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan uluslararası Bocce (Raffa-Volo-Petank) müsabakalarına, Milli takım antrenörü olarak Amasyalı eski Milli sporcu ve Bocce antrenörü Gülseda Topal da çağrıldı. Önceki yıllarda Amasya ve ülkeyi bocce branşında Milli sporcu olarak temsil eden ve bundan sonraki hayatında da antrenörlük yaparak spora kendini adayan Topal, Milli takımın başında antrenör olarak başarılı işlere imza atmayı hedefliyor.

Görev için gururlu olduğunu ve başarıya odaklandıklarını belirten Topal, “2011 yılında başladığım bocce branşında 1 yıl sonra Milli sporcu oldum. Türkiye şampiyonalarında ilimizi ve ülkemizi temsil ederek birçok derece yaptım ve Türk bayrağımızı göndere çektirdim. 6 yıl boyunca hem sporcu hem de antrenör olarak görev yaptım. Daha sonra aktif sporu bırakarak antrenörlük yapmaya devam ettim. Şu anda aktif olarak 50’ye yakın öğrenciye bocce eğitimi veriyorum. 1-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan uluslararası bocce (Raffa-Volo-Petank) müsabakalarına Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Milli takım antrenörü olarak görevlendirildim. Hedefimiz müsabakalarda takım halinde birinci olarak bayrağımızı göndere çektirmek” dedi.

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