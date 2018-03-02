Amasya'daki alkol fabrikasında 14 yıl sonra üretim hazırlığı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA) - AMASYA’nın Suluova ilçesinde faaliyet gösteren şeker fabrikasının yan kuruluşu olan ve ilk üretimin 1996 yılında yapıldığı alkol fabrikasında, 14 yıl aradan sonra yeniden üretim yapılmaya hazırlanılıyor.

Suluova\'da, şeker fabrikasının yan kuruluşu olarak 22 yıl önce ilk üretimin yapıldığı alkol fabrikasında, 14 yıl aradan sonra tekrar üretim yapılacak. Alkol fabrikasında; hastanelerde, havaalanlarında ve gıda sektöründe kullanılan alkol üretilerek, genel bütçeye fayda sağlanacak. Revizyon ve bakım çalışmalarına hızla devam edilen fabrikada, nisan ayında üretime tekrar başlanması hedefleniyor. Temeli 1994 yılında atılan ve 1996 yılında alkol üretimine başlanan fabrika, 2004 yılından bu yana faaliyet göstermiyor. Günlük 60 bin litre üretim kapasitesine sahip fabrikada, 51 bin litre saf alkol, 9 bin litre ham alkol üretilebiliyor. Amasya Şeker Fabrikası, bu yıl alkol fabrikasının ham madde olarak kullanacağı 13 bin ton melası stoklarından karşılayacak. Şeker fabrikasında üretilen melasın alkol fabrikasında işlenip, daha kaliteli ve pahalı ürün olarak piyasaya sunulması hedefleniyor. Kilogramı 48 kuruş olan 3 kilo melastan litresi 1 dolar ile 1 euro arasında değişen 1 litrelik alkol üretimiyle önemli karlılığın fabrikaya sağlanması bekleniyor.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatci, \"Fabrikanın çalışması için fizibilite çalışmalarını yaptık. Revizyon ve bakım çalışmalarına başladık. Üretilecek alkolü satın almak için şimdiden yerli-yabancı birçok şirket teklif verdi. Alkol sadece içki olarak akla getirilmemeli, hastaneler, havaalanları, gıda sektörü gibi alanlarda ülke ihtiyacını karşılayacak. Bu tür fabrikalar Türkiye’de sayılı ve alkol ihtiyacımızın çoğunu yurtdışından sağlıyor. En azından fabrikamız bünyesinde ürettiğimiz melasımızı değerli hale getirerek piyasaya satmak istiyoruz. Amasya Şeker Fabrikamızın ürettiği şekeri perakende ambalajlar halinde paketleyip piyasaya süreceğiz” diye konuştu.



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