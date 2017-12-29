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Amasya'da ücretsiz dağıtılan fidanlara yoğun ilgi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 'Yeni yıla ağaç kesme fidan dik' sloganıyla ücretsiz dağıtılan 7 bin 500 fidan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

29 Aralık 2017 23:36

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü tarafından \'Yeni yıla ağaç kesme fidan dik\' sloganıyla ücretsiz dağıtılan 7 bin 500 fidan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yavuz Selim Meydanı’nda \'Yeni yıla ağaç kesme, fidan dik\' sloganıyla 7 bin 500 fidan dağıtıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği dağıtım sonrası açıklamalarda bulunan Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, \"Yapraklı ve 81 farklı türlerde yılda 12 milyon fidan üretiyoruz. Ürettiğimiz fidanların 5 milyon adetini ağaçlandırma ve erozyon kontrol sahalarına dikimini gerçekleştirdik. Kamu bina ve bahçelerini, okul, hastane, mezarlıklar ve yol kenarlarını ağaçlandırarak ülkemizi ve bölgemizi yeşillendiriyoruz. Gelenekselleşen fidan dağıtım etkinliğiyle Amasya’da 7 bin 500, Samsun’da 10 bin, Çorum’da bin ve Tokat’ta 3 bin adet olmak üzere 4 ilimizde toplamda 21 bin 500 fidan dağıtımını gerçekleştirdik. \'Yeni yıla ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim\' diyoruz\" dedi.

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