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Yaşam

Amasya'da sel yolu trafiğe kapadı

23 Mayıs 2009 05:16

Amasya'da sağanak yağışın oluşturduğu sel nedeniyle Amasya-Tokat kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, Kaleköy Deresi'nin taşmasına neden oldu.

Amasya-Tokat kara yolun 25. kilometresinde oluşan selde, Aydınca Beldesi Belediyesine ait 05 AK 553 plakalı otomobil tarlaya, bir minibüsü ise dere yatağına sürüklendi.

Olay yerine gelen itfaiye ve kurtarma ekipleri, terk edilmiş olduğunu belirlenen araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

Sel nedeniyle Amasya-Tokat kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

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