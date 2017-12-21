Amasya'da salep orkidelerinin geliştirip, üretilmesi için proje

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Orman Bölge Müdürlüğü ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) arasında ‘Salep Orkidelerinin Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi’ protokolü imzalandı.

\'Salep Orkidelerinin Kültüre Edilerek Geliştirilmesi Projesi\' protokolü, Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Müdürü Yasemin Çoban tarafından imzalandı. Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Müdürü Yasemin Çoban, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Şube Müdürü Ahmet Emin Mercan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu oğretim görevlisi Ömer Çalışkan ile 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği temsilcilerinin katılımıyla yapılan proje toplantısının ardından Amasya, Samsun, Çorum ve Tokat illerinde yapılan arazi keşif çalışmalarıyla salep bitkisinin doğal yayılış alanlarının tespiti yapılarak bu bölgelerin koruma altına alınması için tedbirler alındı.

Salep orkidelerinin kültüre edilerek geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için toplanan bölgelerden toplanan salep yumruları yetiştirmek ve geliştirmek için seçilen iki pilot alandan Amasya Kapaklı Orman Fidanlığı ve Samsun-Bafra Fidanlığı\'nda açık kahverengi veya kremsi bir renge sahip yumurta (oval) şeklinde olan ilk salep yumrularının ekimleri yapıldı. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği ile ortaklaşa yürütülecek olan salep bitkisinin kültüre edilerek geliştirilmesi, salep bitkisinin doğal yayılış alanlarında korunmasının sağlanması ve salep yetiştiriciliği konusunda eğitim ve destek verilerek kırsal kalkınmaya katkı sağlanması gibi özel amaçları kapsayan \'Salep Orkidelerinin Kültüre Edilerek Geliştirilmesi\' projesinde protokol imzalanarak çalışmalara başlandı.

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