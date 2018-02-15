Amasya'da otobüs ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sinan HARMANCI/SULUOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Suluova ilçesinde minibüs ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsün şoförü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün Amasya’nın Suluova İlçesinde meydana geldi. Ahmet Gümüş (49) yönetimindeki 05 EY 783 plakalı minibüs, Suluova ışıklı otogar kavşağından ters yöne girdi. Ters yönden ilerleyen minibüs, Ağrı’dan İstanbul\'a giden 34 JM 3989 plakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada yolcu otobüsünün önünde yaklaşık 75 metre sürüklenen minibüsün şoförü Ahmet Gümüş olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze olay yerindeki incelemenin ardından Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan otobüsün şoförü Mustafa Doğan, yolcular Nihat İbik (48), Şafak Işık (23) ve Fehmi Çelik (53) ise Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.



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