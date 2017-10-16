Amasya'da köpeğin çenesini keserle parçaladılar

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA\'nın Taşova İlçesi\'ne bağlı Kavaloğlu Köyü\'nde 2 gün önce keserle çenesinin parçalandığı iddia edilen köpek, tedavi için Ankara’ya gönderildi.

Taşova\'nın Kavaloğlu Köyü\'nde 2 gün önce çenesi keserle parçalandığı iddia edilen köpek, hayvanseverlerin girişimleri ile tedavi için Ankara\'da bir kliniğe gönderildi. İsmet Keskin\'in, köpeğine zarar veren kişi veya kişilerin bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı\'na başvurduğu belirtildi. Yaralı köpeğin fotoğraflarını sosyal medyada gören hayvanseverler, saldırganlara büyük tepki gösterdi.



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