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Amasya’da harç makinesi 16 yaşındaki çocuğun bacağını kopardı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da bir inşaatta tamir edilmek istenen harç makinesinin içine giren 16 yaşındaki Cahit D

26 Eylül 2017 15:38

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da bir inşaatta tamir edilmek istenen harç makinesinin içine giren 16 yaşındaki Cahit D.’nin makinenin dişlisine kaptırdığı bacağı koptu.
Amasya\'nın merkeze bağlı Ziyaret Beldesi\'nde bir inşaatta çalışan ağabeyinin yanına geçen hafta Van\'dan gelen Cahit D., arıza yapan ve tamir edilmek istenen harç makinesinin içine girdi. Makinenin dişlisine bacağını kaptıran çocuğun bacağı koptu. Kanlar içinde kalan Cahit D., olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yaptıktan sonra Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Cahit D., tedavisinin devamı için Sağlık Bakanlığı\'ndan tahsis edilen ambulans uçakla Konya’da bir hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın meydana geldi alanda incelemelerde ulundu.

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