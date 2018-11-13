Amasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Sinan HARMANCI/MERZİFON,(Amasya), (DHA) - AMASYA\'nın Merzifon İlçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 8\'i yabancı uyruklu kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8‘i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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