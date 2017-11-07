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Amasya'da felçli, evinde çıkan yangında öldü

Sinan HARMANCI/GÖYNÜCEK (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Göynücek ilçesine bağlı Hasanbey köyünde bir evde çıkan yangında, belden aşağısı tutmayan İmdat Çık (80) yanarak can verdi

07 Kasım 2017 17:48

Sinan HARMANCI/GÖYNÜCEK (Amasya), (DHA)- AMASYA\'nın Göynücek ilçesine bağlı Hasanbey köyünde bir evde çıkan yangında, belden aşağısı tutmayan İmdat Çık (80) yanarak can verdi.
Göynücek\'in Hasanbey köyünde dün akşam tek katlı evde iddiaya göre, elektrik kablolarının alev alması sonucu yangın çıktı. Gülsüm Çık, felçli eşi İmdat Çık ile birlikte alevlerin arasında kaldı. Tüm çabasına rağmen eşini evden çıkaramayan Gülsüm Çık, kendisini güçlükle dışarı attı. Yangını görerek yardıma koşan komşuların da çabasına rağmen kurtarılamayan İmdat Çık, alevlerin arasında can verdi. İhbarla köye gelen Göynücek ve Amasya belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İmdat Çık\'ın cansız bedeni evden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Göynücek İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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