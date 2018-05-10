Amasya'da engelliler temsili mezuniyet sevinci yaşadı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Üniversitesi (AÜ) ve Sevgican Anadolu Engelliler Derneği engelsiz birimi işbirliğiyle 9 engelliye, temsili mezuniyet sevinci yaşatıldı.

Amasya Üniversitesi ve Sevgican Anadolu Egelliler Derneği, engelsiz birimi işbirliğiyle 10-16 Mayıs engelliler Haftası’nda 9 engelliye temsili mezuniyet sevinci yaşatıldı. Amasya Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen mezuniyet törenine Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Sevgican Anadolu Özürlüler Derneği Genel Başkanı İsmail İlmaz, “Engel yarası eğitimle kapanır. Öğrenmenin yaşı yoktur. Eğitim aşkı engel tanımaz. Amasya Üniversitesinin kapılarını bizlere açan rektör Prof. Dr. Metin Orbay ve rektör yardımcısı Prof. Kemal Polat’a teşekkür ederim. Bu konuda bir günlük de olsa onların yüzünde gördüğümüz gülümseme ve sevinç bizim için çok değerli. Biz üniversiteyi, üniversitede okumayı bir ihtisaslaşma olarak her zaman teşvik ediyoruz. Şu anda burada temsili üniversite okuyan arkadaşlarımız var. Onlar bir günlük eğitimle aslında \'ben bir gün üniversitede okudum devamını da getiririm\' demek istediler” dedi.

Mezuniyet belgelerini alan engelli öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu. Tören, kep atma ile sona erdi.



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