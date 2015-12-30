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Amasya'da Eğitim-Sen'li öğretim görevlisi 155 ihbarıyla gözaltına alındı!

Savcı, Çise Atalay'ın evinde ve işyerinde arama kararı çıkarttı

30 Aralık 2015 19:56

Amasya'da üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Eğitim-Sen ve Sosyal Haklar Derneği üyesi olan Çise Atalay, kendi dersinde sosyal hak ihlalleri ve insan hakları ihlallerinden bahsettiği için bir öğrencisi tarafından 155 polis imdat hattı aranarak ihbar edildi. Bugün öğlen saatlerinde önce TEM şube polislerince ifadesi için alınıp sağlık kontrolüne götürüldü. 

Sosyal Haklar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre savcı, TEM Şubeye “ifadesini alın” diye yazı göndermesine rağmen Atalay hakkında gözaltı kararı uygulanıyor. Savcı, ifadesinin ardından Çise Atalay'ın evinde ve işyerinde arama kararı çıkarttı. Sosyal Haklar Derneği, "Avukatının elinde salıverilme tutanağı olmasına karşın Çise Atalay gözaltında tutulmaya devam ediyor" açıklaması yaptı. 

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