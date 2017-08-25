T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amasya’da durdurulan otobüsten 82 kaçak çıktı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünden yabancı uyruklu 82 kaçak göçmen çıktı

25 Ağustos 2017 22:17

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünden yabancı uyruklu 82 kaçak göçmen çıktı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Boğazköy mevkiinde yol kontrolünde durdurduğu Ağrı’dan İstanbul yönüne giden otobüste yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 42’si Afganistan, 39’u Pakistan ve 1’i Yemen uyruklu olmak üzere 82 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan ülkeye girmek isteyen göçmenler otobüsten indirilerek haklarında işlem başlatıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYA DHA AMASYAdaAmasyaJandarma KomutanlığıBoğazköyAğrıdanAfganistanPakistanYemenYasaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24