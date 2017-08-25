Amasya’da durdurulan otobüsten 82 kaçak çıktı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünden yabancı uyruklu 82 kaçak göçmen çıktı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Boğazköy mevkiinde yol kontrolünde durdurduğu Ağrı’dan İstanbul yönüne giden otobüste yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 42’si Afganistan, 39’u Pakistan ve 1’i Yemen uyruklu olmak üzere 82 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan ülkeye girmek isteyen göçmenler otobüsten indirilerek haklarında işlem başlatıldığı belirtildi.



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