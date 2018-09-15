Amasya'da bahis çetesi operasyonunda 9 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-AMASYA merkezli 3 ilde polis ekiplerince, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp, paravan şirketler üzerinden 11 farklı ülkeye 10 milyon lira kaçırdıkları tespit edilen çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 9\'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, 7 aydır devam ettirdiği teknik takip ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları neticesinde harekete geçti, kent merkezi olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda Amasya’dan 10, İstanbul\'dan 23, Tekirdağ\'dan 2 ve Kayseri’den 10 olmak üzere 45 şüpheli gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yasa dışı bahis oynatıp, paravan şirketler üzerinden 11 farklı ülkeye 10 milyon lira kaçırdıkları tespit edilen çeteye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 45 kişi sorgularının ardından adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D., S.A., E.T., F.K., B.A., S.Ç., Ö.E., U.Ç.ve G.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 36 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.