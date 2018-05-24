Amasya'da 81 asker ilaçlamadan zehirlendi (2)

VALİ VAROL\'DAN AÇIKLAMA

Amasya Valisi Osman Varol ile Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Jandarma Alay Komutanı Albay Selami Akşit ve Sağlık İl Müdürü Dr. Öner Nergiz’den askerlerin durumu hakkında bilgi aldı. Amasya Valisi Osman Varol, Hastaneden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı son açıklamada, “Bugün akşam saatlerinde 15’inci Piyade Er Eğitim Tugayımızda akşam iştiması sırasında Belediyemizin haşere ile mücadele kapsamında yapmış olduğu ilaçlama neticesinde akşam iştimasındaki askerlerimizin bir kısmı olumsuz etkilenmişler. Ve durum sonucunda öncelikle Tugayımızın revirinde onların mevcut olan acil müdahale planlarına uygun biçimde gözetimlerine başlanmış ve 81 askerimiz hastanemize sevk edildi. Bu askerlerimizin tamamı ayakta tedavi edilmiştir. Şu an itibariyle sadece 5 gözetim altında tedavisi devam eden askerimiz kalmıştır. Diğer askerlerimiz taburcu edilip birliklerine geri dönmüşlerdir. Hem hastanemizde hem de Tugay Komutanlığımızdaki revir hizmetlerinde tüm tedbirler alınmıştır. Her hangi bir sıkıntı şuan itibariyle bulunmamaktadır” dedi.

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

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