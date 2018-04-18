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Amasya'da 7 asır önce müzik ve su sesiyle tedavi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da, Osmanlı Dönemi'ne ait bimarhanede (Darüşşifa) 7 asır önce fiziksel ve ruhsal hastalıkların müzik ve su sesiyle tedavi edildiği belirtildi

18 Nisan 2018 14:54

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da, Osmanlı Dönemi\'ne ait bimarhanede (Darüşşifa) 7 asır önce fiziksel ve ruhsal hastalıkların müzik ve su sesiyle tedavi edildiği belirtildi.
Amasya\'da, Osmanlı döneminde 1308 yılında inşa edilen hastaların su sesi ve müzikle tedavi edildiği bimarhane, belediye tarafından 2010 yılında, tıp ve cerrahi tarih müzesine dönüştürüldü. Müzeye, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü hekimlerinden kabul edilen Sabuncuoğlu Şerefeddin\'in ismi verildi.
Müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Sabuncuoğlu Şerefeddin\'in hastalıkları tedavi yöntemleri, kullandığı cerrahi aletler, ilaç reçeteleri, hastalıkları müzikle tedavi edişi ile ilgili kaynaklara yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca kendisinin tasarlayıp kullandığı yaklaşık 200 cerrahi el aleti ile o dönem yazdığı, hastalıkları tedavi yöntemlerinin yazdığı kitaplardan biri olan Mücerrebname de müzede sergileniyor. Sabuncuoğlu Şerefeddin baş ağrısı için Rehavi, ateşli hastalıklarda Irak, tehlikeli ağrı ve sancıda Hicaz, uykusuzluk için Uşşak makamı müziği kullandığı belirtilrdi.
Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Osman Akbaş, o dönemde Uşşak makamının gut hastalığına, uykusuzluk ve ayak ağrısı tedavisine, Buselik makamının baş ağrısına, Hüseyni makamının kalp ve ciğerde oluşan iltihaplar ile mide rahatsızlıklarına, Rast makamının felce ve Irak makamının ise ateşli hastalıkların tedavisi için kullanıldığını söyledi.
Bimarhanenin bir bölümünde müzik aletlerinin olduğunu belirten Osman Akbaş, “Kemane, rebab, mızraplı tanbur, santur, kanun, ney ve ritim aletleri var. Müzikle tedavide kesinlikle sözlü müzik olmaz. Yani şarkılar, ilahiler, kasideler, naatlar müzikle tedavi için kullanılmaz. Mutlaka enstrümantal müzik kullanılması gerekiyor. Makamın hastalıklara göre sınıflandırılması esnasında Rast makamı felce iyi gelir. Felç bir nörolojik rahatsızlıktır. Bir akıl hastalığı değildir. Bel, böbrek ve mesane ağrılarına iyi geldiği ifade edilen makamlar da vardır ki; demek ki buradan şunu çıkarıyoruz. Müzik sadece akıl ve ruh hastalarının tedavisinde değil, fiziksel birtakım rahatsızlıklar içinde de kullanılacağını biliyoruz” dedi.

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