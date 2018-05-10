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Amasya'da 3 genç, Huzur Tepesi'ne Türk bayrağı dikti

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da halk arasında Huzur Tepesi olarak adlandırılan bölgeye 3 arkadaş kendi imkanlarıyla Türk bayrağı dikti

10 Mayıs 2018 20:36

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da halk arasında Huzur Tepesi olarak adlandırılan bölgeye 3 arkadaş kendi imkanlarıyla Türk bayrağı dikti.
Amasyalı üç arkadaş Levent Hırçın, Ferdi Aylak ve Emre Köse kendi imkanlarıyla 6ı metre uzunluğunda Türk bayrağını Huzur Tepesi\'ne dikti. Sırtlarında kum, çimento ve diğer malzemeleri taşıyarak tepeye çıkan 3 kişi, şehir merkezinden görülebilecek şekilde ayarlayarak, Türk bayrağını göndere çekti.
Levent Hırçın, “Şehrin gürültüsünden uzak kalmak için dinlenmeye çıktığımız, Huzur Tepesi\'ne arkadaşlarımızla birlikte kendi imkanlarımızla çimento, kum ve malzemeler taşıyarak, belirlediğimiz bölgeye 6 metre uzunluğunda direk diktik. Daha sonra da şanlı Türk bayrağımızı göndere çekerek dalgalanmasını sağladık. Şehir merkezinden de görülen bu tablo gördüğümüzde bizleri gururlandırıyor. Türk bayrağımız için canımız feda” dedi.

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