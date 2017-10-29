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Amasya'da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da Cumhuriyet Bayramı'nın 94'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı

29 Ekim 2017 16:49

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA\'da Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Kentteki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Yavuz Selim Meydanı\'nda yapıldı. Kutlama töreninde Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir, tören aracına binerek, öğrencileri ve Amasyalıları selamladı. 
Törende hitap eden Vali Varol, \"Cumhuriyetimiz, kurulduğundan beri nice zorlu günler yaşamış, nice sıkıntılar geçirmiştir. Bunlardan en sonuncusu 15 Temmuz gecesi yaşadığımız hain darbe girişimidir. Vatana bağlılık yeminine ihanet eden bir grup asker, sivil, kamu görevlisi ve onların kamu dışındaki iş birlikçileri, efendilerinden aldıkları talimatlarla milli iradeyi yok etmek istediler. Milletin Meclis\'i, milletin kurumları, kendi uçakları ve kendi tanklarıyla vuruldu. Silahsız sivil insanlar, acımasızca katledildi. Hain darbe planı, en ince teferruatına kadar hesap edilmiştir; ancak hesap edemedikleri tek şey, Türk milletinin milli iradeye ve cumhuriyetine sahip çıkmaktaki azim ve kararıydı” dedi.
Vali Varol\'un konuşmasının ardından öğrenciler, törende şiir okundu. Daha sonra Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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