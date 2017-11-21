Amasya Valisi, 103 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA Valisi Osman Varol, emekli sınıf öğretmeni 103 yaşındaki Mukime Fıratoğlu\'nu Merzifon İlçesi\'ndeki evinde ziyaret ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü kutladı.

Amasya Valisi Osman Varol, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Merzifon İlçesi\'nde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Mukime Fıratoğlu\'nu evinde ziyaret etti. Vali Varol, 36 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Fıratoğlu ile sohbet etti. Fıratoğlu, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun ardından görev yapan ilk öğretmenlerden birisi olduğunu söyleyerek, \"36 yıl ülkemin çeşitli yerlerinde görev yaptıktan sonra emekli olup Merzifon\'a yerleştim. Şimdiki öğretmenler öğrencilerden korkuyor. Bizim zamanımızda veliler, \'Eti senin kemiği benim\' derdi\" diye konuştu. Öğrenciler öğretmenden korkardı\" dedi.

Vali Varol, ziyaret sonunda Fıratoğlu\'na çiçek takddim etti.

FOTOĞRAFLI