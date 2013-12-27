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Yaşam

Amasya Valiliği'nden personele Twitter uyarısı: Bizi niye takip etmiyorsunuz?

Amasya Valiliği'nden yeterli takipçi sayısı olmadığı gerekçesiyle personeline Twitter'da kendi hesabını takip etme uyarısı geldi

27 Aralık 2013 14:52

Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde açtığı hesaplar yeterince ilgi görmeyince, Amasya Valiliği'nden personeline “Bizi takip edin!” uyarısı geldi.

Türkiye’de devlet kurumlarının sosyal medyada daha aktif olmaya başladığı son dönemde takipçi azlığından şikayet eden Amasya Valiliği’nden farklı bir tepki geldi. Amasya Valiliği’nin açtığı Facebook ve Twitter sayfaları yeterince takipçi kazanamayınca Valilik çalışanlarına resmi bir yazı gönderilerek hesabı takip etmeleri istendi.

Amasya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden gönderilen yazıda şöyle denildi:

“İçişleri Bakanlığı ve Valiliğimizin sosyal medyada yerini alarak çeşitli mesaj kanallarında yayına başladığını, İçişleri Bakanımız Muammer Güler, İçişleri Bakanlığı ve Amasya Valiliğimiz adı ile açılan hesaplar bildirilmişti.

Ancak bugüne kadar geçen sürede yeterli düzeyde takipçi olmadığı anlaşılmıştır. Kurumunuzca valiliğimiz Twitter ve Facebook hesaplarının takip edilmesi ve kurumumuz personeline duyurularak hesabı olan personellerin valiliğimiz hesaplarını takibinin sağlanması hususunda gereğinin yapılmasını rica ederim.”

Radikal’de yer alan resmi belge şöyle:

 

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