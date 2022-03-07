Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile müftülük arasında ‘ahlaki değer’ protokolü

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl müftülük, arasında işbirliği protokolü imzalandı. Amasya İl Milli Eğitim ve Müftülük resmi internet sayfasından yapılan açıklamada işbirliği protokolü ile temel eğitim ve ortaokul çağındaki öğrencilerin “milli, manevi ve ahlaki” değerlerinin benimsetilmesinin amaçlandığının altı çizildi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun’un imzaladığı işbirliği protokolünün 4 Mart itibarıyla da yürürlüğe girdiği belirtildi.

Cumhuriyet’te yer alan haber göre, işbirliği protokolü müftülük ve il milli eğitim müdürlüğü resmi internet sayfasından şu şekilde duyuruldu:

“Örgün ve yaygın eğitim kapsamındaki din öğretimi faaliyetlerinde temel eğitim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerimize millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi; mesleki, akademik, sosyal gelişimlerine destek olunması her iki kurumun da personel ve fiziki imkânlarının ortak değerlendirilmesi amacıyla İl Müftülüğümüz ve Millî Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.”