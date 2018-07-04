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Ekonomi

Amasya, iki ürününe coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Valiliği tarafından 'Amasya beji mermeri' ve 'Amasya çiçek bamyası' için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaret başvuruları kabul edildi

04 Temmuz 2018 18:19

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Valiliği tarafından \'Amasya beji mermeri\' ve \'Amasya çiçek bamyası\' için Türk Patent ve Marka Kurumu\'na yapılan coğrafi işaret başvuruları kabul edildi.
Türk Patent ve Marka Kurumu, Amasya Valiliği\'nin sanayi alanında yurtdışına ihraç edilen \'Amasya beji mermeri\' ve zirai alanda Türkiye\'nin yüzde 7,5\'luk ihtiyacını karşılayan \'Amasya çiçek bamyası\' için yapılan patent başvurusunu kabul etti. Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Zekeriya Şeker, Mermer ve Madenciler Derneği Başkanı Selami Çoban’ın yanı sıra basın mensupları katıldı.
Amasya Valisi Osman Varol toplantıda yaptığı konuşmada, \"Uzun süredir bütün ekibimizle beraber ve ayrıca özel sektördeki temsilcilerimizin desteğiyle uğraş verdiğimiz iki önemli ürünümüzün coğrafi işaretini almış bulunuyoruz\" dedi.

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