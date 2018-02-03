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Amasra'da tepeye şehitler için Türk bayrağı dikildi

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın), (DHA) - BARTIN'ın Amasra ilçesine bağlı Göçgün köyünün en yüksek tepesindeki 21 metre yüksekliğindeki direğe 24 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı asıldı

03 Şubat 2018 15:58

Ayhan ACAR/AMASRA(Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesine bağlı Göçgün köyünün en yüksek tepesindeki 21 metre yüksekliğindeki direğe 24 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı asıldı.
Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol\'un talimatı ile Afrin operasyonundaki şehitler ve tüm şehitler için Göçgün köyünde, Köylere Hizmet Götürme Birliği\'nin desteği ile bayrak direği dikildi. 3 gün süren çalışmalar sonucunda köyün zirvesine 21 metre uzunluğundaki direğe 24 metrekare genişliğinde Türk bayrağı asıldı. Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, \"Türk Bayrağımızı Amasra ile Kurucaşile ilçeleri arasında bulunan Göçgün köyüne yerleştirdik. Köyün zirvesinde ve her yerden görülebilen Türk bayrağımızı yerleştirme çalışmaları 3 gün sürdü. Köydeki vatandaşlarımız da bize destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum\" dedi.
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