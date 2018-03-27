Amasra'da işten çıkarılan 148 işçi eylemde

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, iş akitleri sonlandırılan 148 taşeron işçi, yasal haklarını alamadıklarını belirterek eyleme başladı.

Amasra\'da, madencilik sektöründe faaliyet gösteren özel şirketin Kazpınarı- 2 kuyusundaki galeri açma çalışmaları sürüyor. Çalışmayı yapan taşeron firma, 148 işçisinin sözleşme sürelerinin bittiği gerekçesiyle 13 Mart tarihinde işlerine son verdi. İşçiler, iş akitlerinin sona erdirildiği günden bu yana yasal işlemlerin başlamadığı ve tazminatlarının alamadıkları gerekçesiyle dün şirketin Tarlaağazı\'nda bulunan binası önünde eyleme başladı. CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ve CHP İl Başkan Yardımcısı Sabri Aktaş, CHP Amasra İlçe Başkanı Bora Işıkal, işçileri ziyaret ederek, destek verdi. Partililer, işçilere simit ve su ikramında bulundu.

CHP Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı yaptığı açıklamada, özel şirket ile taşeron firma arasındaki problemler nedeniyle taşeron firmanın işi bıraktığını belirterek, \"148 arkadaşımıza 13 Mart itibariyle bir tebligat yapılmıştır. \'Ayın 13\'ü itibarıyla ücretli izine çıkarıyoruz. Ama bu süreç zarfında da iş akitleriniz feshedilecektir\' denilerek bir tebligatta bulunulmuştur. Fakat bu konuda da hiçbir şirket yetkilisi gelip burada açıklama yapmamıştır. Şirket yetkililerin gelip açıklama yapmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız sosyal güvencelerinden ziyade kendilerine şirket tarafından tekrar iş verilmesini istiyorlar. Bizler de CHP olarak her zaman işçinin yanındayız. Bugüne kadar da bütün direnişlerinde yanlarında olduk. Haklarını kazanmaları için elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz\" dedi.



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