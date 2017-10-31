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Amasra'da 'çöp liman' tepkisi

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde, dalgaların getirdiği atıklar sahilde kirliliğe yol açtı

31 Ekim 2017 17:14

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Amasra İlçesi\'nde, dalgaların getirdiği atıklar sahilde kirliliğe yol açtı. Çevre ve Kültür Değerlerini Değerlerini Koruma Vakfı (ÇEKÜL) Amasra Temsilcisi Hüsyin Çoban, duruma tepki göstererek, \"Deniz, döktüğümüz çöpleri yüzümüze geri serpiyor\" dedi.
İlçede 2 gündür etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar ile birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Küçük Liman mevkisinde dalgaların etkisiyle denizden gelen çöpler sahilde kirliliğe yol açtı. Sahilin yaklaşık 100 metrelik bölümü odun parçalarının yanında, plastik bidon, şişe gibi atıklarla doldu. Bazı kişiler, sahilde biriken odun parçalarını yakacak olarak olarak kullanmak için evlerine götürdü.
ÇEKÜL Amasra Temsilcisi Hüseyin Çoban, sahildeki kirliliğe tepki gösterdi. Çoban, kirlilik manzarasının vahşi çöp depolama yapmanın sonucu olduğunu söyledi. Çoban, şöyle konuştu:
\"Bu manzara doğanın bize cevabıdır. Döktüğümüz çöpleri bize, yüzümüze geri serpiyor. Bartın’da Amasra’da ve pek çok kıyılarımızda vahşi depolama yapılıyor. Çöp sorununa bir çözüm bekliyoruz. Modern tesisler yapılırken, biz hala vahşi depolama yapıyoruz. Ve bu sürekli oluyor. Fırtınadan uçan çöpler denize uçuyor ve bize geri veriyor. Ve bunlar balıklarımızı yok ediyor. Doğamıza vahşi davranmayalım, güya biz doğanın en akıllı varlıklarıyız. Ama bu vahşice bir doğa katliamıdır.\"

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