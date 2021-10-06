Amasra'da tarım arazisine termal otel yapılacak!

MHP'li Amasya Belediyesi, 2000 yılında TİGEM'den 49 yıllığına kiraladığı araziye yaptığı termal tesislerin alanını büyütmek için bölgede bulunan 260 dönümlük 1. sınıf tarım arazisini istedi. TİGEM, yeni alanlara izin vermedi. Ancak, belediye başkanının kamulaştırma talebinde bulunması için mecliste oylama yapıldı. AKP'li üyelerin bile karşı çıktığı teklif, MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Amasya’da 2000 yılında belediye başkanı olan MHP’li Hüseyin Baş, TİGEM’den (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) 3 bin 469 metrekare alanı 49 yıllığına kiralayarak, üzerine Gözlek Termal Tesisleri'ni kurdu. Daha sonra tesisler özel bir şirkete kiralandı. Bu sırada çevresi 1. sınıf tarım arazisi olan termal tesisler, kanunsuz bir şekilde genişletilerek yaklaşık 19 dönümlük bir alana yayıldı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; mevcut Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geçtiğimiz Mayıs ayında tesisleri yeniden belediye bünyesine katılarak restore etmeye başladı.

Termal tesislerin alanını daha da genişletmek ve yeni düzenlemeler yapmak isteyen Başkan Sarı, özel çocuklar için rehabilitasyon merkezi, konaklama, mesire alanları, kaplıca, oyun parkları yapmak için TİGEM’den 1. sınıf tarım arazisi olan 260 dönüm alanı kamulaştırmak için istedi.

TİGEM'den belediyenin talebine ret

Belediye mevcut jeotermal kaynaklarının işletme sınırları içine dahil edilmesi, yeni jeotermal kuyular açmak için sondaj alanının genişletilmesini ve mevcut otele ilave tesisler yapabilmek için Amasya Valiliği'ne yazı yazdı. Valilikte belediyenin bu başvurusunu TİGEM’e gönderdi.

TİGEM de, 260 dönümlük arazinin sulanabilir 1. sınıf tarım arazisi olduğunu, mevcut kira sözleşmesi sınırları içerisinde kalan alanda jeotermal kuyusu açılabileceğini ve çalışmalar yapılabileceğini belirterek belediyenin talebine olumsuz cevap verdi.

Kurum ayrıca, termal tesislerin alanının zaman içerisinde 19 dönüme çıktığını belirtti.

AKP'li üyeler karşı çıktı

TİGEM’den istediği parselleri alamayan belediye Ekim ayı ilk meclis toplantısında konuyu meclise götürerek oylama yaptı.

AKP’li meclis üyeleri dahil Millet İttifakı mensubu meclis üyeleri 260 dönümlük arazinin kamulaştırılma talebinde bulunulmasına karşı çıktı.

Ancak MHP’li üyelerin oylarıyla karar mecliste kabul edildi.