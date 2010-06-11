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Kültür-Sanat

Amargi Feminist Dergi'nin 17. sayısı çıktı

Amargi Feminist Dergi'nin 17. sayısı çıktı. Derginin bu ayki konusu, Cinsel Yönelim: "Kabul ve Red"

11 Haziran 2010 03:00

T24- Amargi Feminist Dergi'nin 17. sayısı çıktı. Eşcinsellik ve trans politikalar üzerine yazıların yer aldığı derginin bu ayki başlığı, Cinsel Yönelim: 'Kabul ve Red'


Derginin yeni sayısının konusuDevlet Bakanı Aliye Kavaf'ın 'eşcinsellik hastalıktır' sözünden yola çıkarak belirlendi. Editörün dilinden derginin yeni sayısını anlatan bir yazı şöyle:


Devlet Bakani Aliye Kavaf “eşcinsellik hastalıktır” buyurduğunda, bu sayının da dosya konusu belli olmuştu...  Çıplak şiddet , nefret ve zulme karşı yapılacak tek şey kalıyor geriye: Onu geriletmek, soluk alacak yer açmak için ugraşmak. Bu uğraşta yalnız olmadığımızı bilmek güzel. Judith Butler ‘la yaptığımız söyleşi biraz da bunun icin...


Dosya konumuz dışında yine bu sayımızda da başka başka şeylerden de bahsediyoruz: Zeynep Ergun’la erkeklikten, kadınlıktan, annelikten, Gaia’dan... Canan Şenol’la sanattan, çıplaklıktan, bedenden... Sinemadan, kitaplardan...


Geçen sayımızda son kitabı hakkında bir yazı yayımladığımız sevgili arkadaşımız Evrim Alataş’ı kaybettik. Ona bir mektup var bu sayıda... Onu, cesaretini, direncini, şakalarını ve güzelliğini kalbimize bir kez daha naksetmek icin...


Cinsel Yönelim: “Kabul ve Red” başlığı altında yürüttüğümüz tartışma, ‘homofobi karşiti buluşma’dan, eşcinsel ve trans örgütlerinden , ağlarından, bu örgütlerle feministlerin işbirliklerinden beslendi.


Önceki sayılarımızda olduğu gibi bundan sonra da eşcinsel ve trans politikalarına yer vereceğiz...

Zevkli okumalar..

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