Amanpour, Rus diplomata canlı yayında sordu: Putin, Navalni'den korkuyor mu?

T24 Dış Haberler

Rusya'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Vladimir Çizhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'den korkmadığını söyledi.

ABD'nin en tanınan televizyon gazetecilerinden olan Christiane Amonpour kendi progamında Navalni'nin tutuklanması ve sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından siyasi hareketinin de "radikal" örgüt ilan edilmesine dikkat çekerek Çizhov'a, "Putin, Navalni'den korkuyor mu?" diye sordu.

Çizhov, Amanpour'un Navalni'ye "ana muhalefet lideri" diye hitap etmesine kinayeli bir biçimde şöyle tepki verdi:

"Navalni'nin ana muhalefet figürlüğü gibi yüksek bir makama terfi edilmesine şaşırdım. Bence bu Rusya'daki gerçek muhalefet figürlerine bir hakaret"

"Navalni'nin mahkemede yargılanmasının Rusya'nın hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığını gösterdiğini" ifade eden Çizhov, bunun siyasi bir tutuklu olmadığını ve "Putin'in kesinlikle muhalif liderden korkmadığını" ifade etti.

Amanpour Çizhov'a yanıt olarak, "Dünya da sokaklar da onu (Navalni) ana muhalefet lideri olarak kabul ediyor" dedi.