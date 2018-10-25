T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amanoslar'da, toprağa gömülü PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, toprağa gömülü bidon bulundu

25 Ekim 2018 14:32

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, toprağa gömülü bidon bulundu. Bidonun içinden terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen malzemeler çıktı. 
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı emir komutasındaki JÖH timlerince Amanoslar bölgesinde; terör örgütü PKK\'nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. 
Bu kapsamda, merkez ilçe Kırıklı köyü mülki sınırlarında bulunan Hacı Dağı bölgesindeki arama- tarama faaliyetlerinde, PKK\'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen toprağa gömülü jelikan bidon tespit edildi. Yapılan incelemede; 1 akü, 5 litre mazot, 2 pil, 3,5 metre branda, panço, 50 litre su dolu jelikan, 8 litre pekmez, 2 çikolata, 3 porselen bardak ve 3 hazır çorba ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. ​Bölgedeki arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EMÜLOSMANİYE DHAOSMANİYE Amanos DağıBidonunPKKJandarma Komutanlığı JandarmaHarekat Tabur KomutanlığıJÖHKırıklıHacı DağıYapılanDelilKriminal Daire BaşkanlığıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24