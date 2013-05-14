Amanoslar'da F-16 düştü, pilot şehit oldu!

Osmaniye sınırları içinde Amanos Dağları'nda Suriye sınırına 150 kilometre mesafede düşen F16 uçağının pilotu Üsteğmen Hamza Gümüşsoy yaşamını yitirdi. Pilotun ailesine ulaşılamaması nedeniyle şehit haberi telefondan bildirildi.

Osmaniye sınırları içinde Amanos dağlarında düşen F-16 savaş uçağının enkazına dün saat 18.45'de ulaşıldı.

Bir askeri yetkili, 3 helikopterle havadan yapılan aramalarda uçağın düştüğü yerin saptandığını, karadan da kayalık ve ormanlık alanda ilerleyen timlerin enkaz bölgesine ulaştığını belirtti.

Aynı yetkili, uçak düşmeden saniyeler önce fırlatma koltuğuyla kokpitten ayrılan pilotun arandığını bildirdi. Ancak saat 21.15 sıralarında acı haber geldi.

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, düşen F-16'nın pilotu Üsteğmen Hamza Gümüşsoy’un cenazesine Zorkun ve Yarpuz Yaylası arasındaki bir bölgede ulaşıldığını söyledi.

Acı haberin gelmesiyle şehit pilotun memleketi Aksaray'daki baba ocağına ateş düştü.

Genelkurmay duyurdu

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde dün saat 22.50'de yapılan son açıklamada, "13 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 14.15'te Osmaniye civarında Amanos bölgesinde düştüğü bildirilen 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına (Merzifon/AMASYA) ait F-16/C uçağının pilotu Hv.Plt.Ütğm. Hamza GÜMÜŞSOY (2008-79) şehit olmuştur. Uçağımızın enkazına ve pilotumuzun naaşına ulaşılmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, Yüce Milletimize, şehidimizin kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Kazanın nedeni Kaza Kırım Heyetinin incelemesi sonucunda belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

15 noktada arandı

F-16 savaş uçağıyla irtibatın kesilmesinin ardından, uçağın düştüğü tahmin edilen Yarpuz Yaylası’na yakın bölgedeki Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri arasında bulunan bin 500 metre rakımlı Huzurlu Yaylası bölgesinde arama çalışmaları başlatıldı.

Gaziantep kent merkezi ile İslahiye ve Nurdağı’ndan askerler, köy korucuları, AKUT ve sağlık ekiplerinden oluşan onlarca kişiden oluşan ekipler, Huzurlu Yaylası’nda 15 farklı noktada arama çalışması başlattı. Bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşlar, dün saat 14.00 sıralarında havada uçak gördüklerini ancak daha sonra düştüğüne veya infilak ettiğine şahit olmadıklarını ifade etti.

Enkaz bulundu, acı haber geldi

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, uçağın Osmaniye sınırları içindeki Yapuz bölgesine düştüğünü açıkladı. Yaklaşık üç saat süren arama çalışmalarının ardından uçağın enkazına ulaşıldı. Vali Cerrah, uçağın kokpit camı ve bazı parçalarına Çaksır Yaylası bölgesinde ulaşıldığını açıkladı. İlerleyen saatlerde ise acı haber geldi. Vali Cerrah, pilotun şehit olduğunu söyledi.

Cenaze İncirlik'e getirilecek

Şehit pilotun cenazesinin Zorkun ve Yarpuz Yaylası arasındaki Çağaşırlı mevkiinden helikopterle alınarak İncirlik Hava Üssü’ne getirileceği öğrenildi.

Türkiye'nin kullandığı F-16 modelleri

Türkiye'nin kullandığı F-16'lar Blok30, Blok40, Blok50 olup Block50'lerin 16 tanesi D ve 14 adedi ise C tipi olmak üzere toplam 30 adet F-16 Block 50 +(Block 50 M) uçağı TAI Tesislerinde montajları gerçekleştirilerek 1.72(ABD)$ Milyar Dolarlık bir bütçe ile üretildi.

Düşen uçak F-16/C

F-16 uçakları Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmiş, yüksek teknolojinin en son ürünlerinden. Türk Hava Kuvvetleri'nde C ve D serisi kullanılıyor. C serisi tamamen av ve bombardıman görevleri için imal edildi. D serisi ise hem savaş hem de eğitim amacıyla kullanılmakta. Block 30 ve 40 modelleri için modernizasyon çalışmaları başlatıldı. Bazı F-16 filoları "LANTIRN" hedefleme podlarıyla ile donatıldı. Yeni nesil F-16'lar ASELPOD (Gece Hedefleme ve Kızılötesi Işın) ile donatıldı.