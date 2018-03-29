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Amanoslar'da etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si arananlar listesinde

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Arsuz İlçesi Amanos Dağları eteklerinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 PKK'lı teröristten 2'sinin aranan teröristler listesinde olduğu öğrenildi

29 Mart 2018 18:02

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY\'ın Arsuz İlçesi Amanos Dağları eteklerinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 PKK\'lı teröristten 2\'sinin aranan teröristler listesinde olduğu öğrenildi.
26 Mart\'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Teröristlerden Necmettin Kutum\'un (38) arananlar listesinde mavi kategoride, İsmail Özdemir\'in (30) ise gri kategoride yer aldığı belirlendi.

 

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