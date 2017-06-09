Amanoslarda askeri birliğe roketatarlı saldırı

Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Karayılan Mahallesi'nde bulunan jandarma karakoluna ormanlık alanda bulunan PKK’lılar uzun namlulu silahla ve roketle saldırıda bulundu. Karakolda bulunan askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Karşılık verilmesinin ardından Amanos Dağları'ndan dumanlar yükseldi. Hakkari Çukurca'da ise 5 PKK'lı öldürüldü. Teröristlerin dün üs bölgesine iniş yapan helikoptere roketatarlı saldırıyı düzenlenen grup olduğu değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan PKK'lıların etkisiz hale getirmek için güvenlik güçleri kaçış bölgelerini yoğun ateş altına alırken hava destekli operasyon başlattı.

PKK'lılar tarafından yapılan saldırıda mermiler karakol yakınlarına düşerken askerlerden yaralanan olmadı.

Çıkan çatışmada ormanlık alandan dumanlar yükselirken PKK'lıların yakalanması için operasyonlar hava destekli sürüyor.

Helikoptere ateş açan PKK'lılar öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı’ndaki üs bölgesine iniş yapan helikoptere PKK’lılarca yapılan roketatarlı saldırı sonrası bölgede başlatılan operasyonlar devam ederken, Kuzey Irak tarafında İHA ile tespit edilen 5 terörist F-16 savaş uçakları ile yapılan hava harekatında öldürüldü.

Çukurca’nın Kuzey Irak’a sıfır noktada bulunan Güven Dağı’ndaki üs bölgesine dün iniş yapan Sikorsky tipi helikoptere, PKK’lılarca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda isabet alan helikopter, üs bölgesinin kuzeyindeki bir mevkiye zorunlu iniş yaptı. Helikopterdeki personel, saldırıdan yara almadan kurtulurken, bölgeye karadan özel eğitimli birlikler, havadan da Kobra helikopterler sevk edildi. Operasyonlar devam ederken, bölgede 5 PKK’lının öldürüldüğü belirtildi. Düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen PKK’lılar ile ilgili Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şöyle dendi:

"09.06.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağ Üs bölgesi güneybatısı Kuzey Irak tarafında İHA ile tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu ÿF-16 savaş uçakları ile yapılan Hava Harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 08.06.2017 günü saat 21:00’de yaşanan helikoptere yönelik roketli saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu değerlendirilmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

(DHA)