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Amanos şehidi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ- Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), (DHA) - HATAY'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur(25) memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında

28 Mart 2018 17:24

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ- Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), (DHA) - HATAY\'da Amanos Dağı kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur(25) memleketi Samsun\'da düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hatay\'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında terör örgütü PKK\'lı bir grup ile Jandarma Özel Harekat timleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve götürüldüğü İskenderun Devlet Hastanesi\'nde  şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur için bugün memleketi Samsun\'un Salıpazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur’un cenazesi Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Fatih Camii\'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehidin annesi Nazmiye ve babası Sebahattin Tokur, şehidin 1 yıllık eşi Melike Tokur (25), şehidin 3 kardeşi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. 2 yılllık asker olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur’un Ankara\'da görev yaptığı ve geçici görevle Hatay\'a gittiği belirtildi. Öte yandan cenaze törenine şehidin Ankara\'da görev yaptığı birlikteki arkadaşları da katıldı. Silah arkadaşları şehidin anne ve babasının elini tek tek öptü. 
TABUTA SARILIP AĞLADILAR
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur’un annesi Nazmiye ve eşi Melike Tokur tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Melike Tokur\'un eşinin fotoğrafını öpüp ağlaması yürekleri dağladı. Şehidin kardeşi Erdem Tokur (12) da ağabeyinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur için öğlen namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Ardından cenaze Kalfalı Mahallesi\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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