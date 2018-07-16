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Çevre

Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

16 Temmuz 2018 20:19

Hatay Amanos Dağları etekleirinde ormanlık alanda çıkan yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını hava ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. 

Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Bakras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 6 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 4 iş makinesi ve 10 yangın söndürme ekibiyle müdahale ediliyor.

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