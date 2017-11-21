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Amanos Dağı'nda çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü (3)

TERÖRİSTLERİN BİRİ GRİ LİSTEDE Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Amanos Dağı'nda öldürülen 2 PKK'lı teröristin kimlerinin tespit edildiği bildirildi

21 Kasım 2017 00:49

TERÖRİSTLERİN BİRİ GRİ LİSTEDE
Hatay Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, Amanos Dağı\'nda öldürülen 2 PKK\'lı teröristin kimlerinin tespit edildiği bildirildi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinde Gri kategoride yer alan \'Amed Redur\' kod adlı M.E.A., diğerinin ise \'Baran Zilan\' kod adlı Suriye uyruklu A.M. olduğu belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği ve konu ile ilgili adli tahkikatın başlatıldığı ifade edildi.

 

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