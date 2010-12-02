-AMANO: "YORUM YAPAMAM, SIZDIRANLARA SORUN" VİYANA (A.A) - 02.12.2010 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) Başkanı Yukiya Amano, hakkında Wikileaks'te çıkan iddialara ilişkin, "yorum yapamayacağını" belirterek "bu bilgileri sızdıranlara sorun" dedi. Üye ülkelerden İran, Kuzey Kore ve Suriye'nin nükleer programlarına ilişkin hazırladığı raporlar hakkında, talep eden tüm üye ülkelerin heyet başkanlarına bilgi verdiğini ifade eden Amano, "ABD heyet başkanıyla da denetim yaptıkları nükleer tesislerden elde ettiği gerçek bilgileri paylaştığını" söyledi. Gazetecilerin ısrarlı sorularına, Wikileaks'te yayımlanan iddialar hakkında yorum yapmak istemediği yanıtını tekrarlayan Amano, "UAEK müfettişlerinin, üye ülkelerin nükleer tesislerinde yaptıkları denetimler sırasında elde ettikleri gerçek bilgi ve belgeleri, talep eden üye ülkelerin heyet başkanlarıyla paylaştığını ve hiçbir üye ülkeye ayrıcalık yapmadığını" kaydetti. Kurumun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan yönetim kurulu olağan toplantısının ilk oturumunun ardından basına açıklama yapan Amano, İran, Kuzey Kore ve Suriye'nin nükleer programlarına ilişkin hazırladığı son raporu da savundu ve "İran'ın BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürdüğünü" bildirdi. Wikileaks'te yayımlanan belgelerde UAEK başkanı Amano'nun "İran'ın nükleer programına ilişkin hazırlayacağı raporları yazmadan önce Amerikalı diplomatlarla görüştüğü ve ABD'nin istekleri doğrultusunda kaleme aldığı" ileri sürülüyor. UAEK yönetim kurulu olağan toplantısına yarın da devam edileceği ve üye ülkelerin heyet başkanlarının, İran'ın nükleer programına ilişkin son rapora ilişkin sözlü beyanlarda bulunacağı bildirildi. Yönetim kurulu toplantısına oy hakkına sahip 35 ülke asil üye olarak katılıyor. Türkiye, iki yıllık üyelik süresi geçen ekim ayında sona erdiği için toplantıya gözlemci üye olarak katılıyor.