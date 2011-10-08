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Yaşam

Amanda Knox'a porno teklifi

Erkek arkadaşıyla birlikte oda arkadaşı İngiliz Meredith Kercher'i öldürdüğü iddiasıyla İtalya'da yargılanan ancak sürpriz bir şekilde serbest bırakılan ABD'l

08 Ekim 2011 03:00


T24 - Erkek arkadaşıyla birlikte oda arkadaşı İngiliz Meredith Kercher'i öldürdüğü iddiasıyla İtalya'da yargılanan ancak sürpriz bir şekilde serbest bırakılan ABD'li öğrenci Amanda Knox'a porno teklifinde bulunuldu.


Amerikan mazagin sitesi TMZ'nin haberine göre, porno sektöründe faaliyet gösteren Vivid Entertainment şirketi, 24 yaşındaki Knox'u kendilerini etkinliklerde temsil etmesini istedi.

Amanda Knox'a bir filmde oynaması ya da soyunması teklifinde ise bulunulmadı. Knox'un Vivid'in teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Oda arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle İtalya'da 4 yıl tutuklu kalan Knox'un yazacağı kitap ve hayatının filme aktarılmasında milyonlarca dolar kazanabileceği tahmin ediliyor.









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