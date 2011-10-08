Amanda Knox'a porno teklifi

T24 -

Amerikan mazagin sitesi TMZ'nin haberine göre, porno sektöründe faaliyet gösteren Vivid Entertainment şirketi, 24 yaşındaki Knox'u kendilerini etkinliklerde temsil etmesini istedi.Amanda Knox'a bir filmde oynaması ya da soyunması teklifinde ise bulunulmadı. Knox'un Vivid'in teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.Oda arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle İtalya'da 4 yıl tutuklu kalan Knox'un yazacağı kitap ve hayatının filme aktarılmasında milyonlarca dolar kazanabileceği tahmin ediliyor.