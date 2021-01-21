Amanda Gorman: Biden'ın yemin töreninde okuduğu şiir sonrası Instagram'da takipçi sayısı bir günde 2 milyondan fazla artan şair

Birçok kişinin gözyaşları içinde dinlediğini söylediği şiirinde "birlik ve beraberlik" temasını işleyen Gorman'ın Eylül'de satışa çıkacak iki kitabı da şimdiden Amazon'da ilk iki sıraya yerleşti.

2036'da başkanlığa adaylığını koyacak

Harvard Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan ve 2036'da başkanlığına adaylığını koyacağını söyleyen Gorman, ABD'de bir yemin töreninde şiir okuyan en genç şair oldu.

Amanda Gorman, şiirinde kendisini "Ataları köle olan, bir bekar anne tarafından büyütülen ve bir gün başkan olma düşü kurabilen siyah sıska kız" olarak tanımlıyor.

Gorman, 6 Ocak'ta Trump taraftarlarının Kongre binasına saldırısına göndermede bulunduğu şiirinde şöyle diyor:

"Günü geldiğinde kendimize bu sonu gelmez karanlıkta ışığı nerede bulacağız diye sorarız… Paylaşmak yerine, ulusumuzu paramparça edecek, demokrasinin ötelenmesi anlamına gelen, ülkemizi mahvedecek bir güç gördük. Ve bu girişim az daha başarılı oluyordu. Demokrasi dönemsel olarak ertelenebilse de asla daimi olarak yenilgiye uğratılamaz."