Amanda beraat etti





T24 - Amerika ve Avrupa’da 4 yıldan bu yana en fazla konuşulan cinayet davasında karar bugün açıklandı. Cinayet davasının sanığı "Bebek yüzlü katil lakaplı" Amanda Knox beraat etti.

İkisi yargıç olmak üzere sekiz İtalyan’dan oluşan temyiz mahkemesi, yaklaşık 11 saat süren görüşmenin ardından Knox ve erkek arkadaşı Rafaele Sollecito hakkındaki suçlamaları kaldırdı.





Mahkemeden çıkan karar Knox destekçilerini sevince boğarken, televizyondan canlı yayınlanan kararın ardından gözyaşlarına boğulan Knox aceleyle dışarı çıkarıldı. Kaldığı hapishaneden ayrılan Knox’un, Perşembe günü İtalya’yı terk etmesi bekleniyor.

Knox ve Sollecito Aralık 2007’de 21 yaşındaki İngiliz Meredith Kercher’ı öldürmekten suçlu bulunmuş, Knox 26, Sollecito 25 yıl hapse çarptırılmıştı.





Ancak yaklaşık bir yıl önce Knox’un temyize giden avukatları, Kercher’ın sutyeninde bulunan ve Knox ile Sollecito’nun suçlanmasında en önemli delillerden birini oluşturan DNA kalıntısının geçersiz olabileceğini öne sürdü. Yürütülen bağımsız adli tıp araştırması sonucunda, Sollecito’nun DNA’sını taşıyan sutyen parçasının 46 gün sonra delil poşetine konduğu ortaya çıkmıştı.





Mahkeme kararının ardından ilk yorum Knox’un kız kardeşi Deanna’dan geldi. Deanna Knox, “Amanda’nın kabusu sona erdiği için minnet doluyuz... Dünyanın dört bir yanından aldığımız destek için herkese teşekkür ediyoruz” dedi.





Knox ve Sollecito hapiste dört yıl geçirdikten sonra serbest kalırken, Kercher cinayetinin işlendiği evin her yerinde DNA’sı bulunan Rudy Guede, cinayetin tek sorumlusu olarak hapiste kalan isim oldu. Guede’e verilen 30 yıl hapis cezası, geçtiğimiz yıl 16 yıla indirilmişti.





İtalya’nın Perugia kentinde çıkan son kararın ardından, savcıların temyize gitme hakkı bulunuyor. Ancak şu ana kadar Kercher ailesinden veya avukatlarından bir ses çıkmış değil.

