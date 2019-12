Aman ha, kaynana

Yüzlerce aile arasında yapılan bir araştırmada, kadınların üçte ikisinin evliliklerindeki temel mutsuzluğun ve stresin nedeninin eşlerinin anneleri olduğu ortaya çıktı.



Araştırma boyunca iki taraf da incelenerek, kadınların kayınvalidelerini birçok nedenden dolayı suçladıkları tespit edildi. Özellikle sebepsiz kıskançlıkların ve oğullarına duydukları sevginin bu suçlamalarda rol oynadığı belirtilirken kayınvalidelerin şikayetlerinde de oğullarından koparıldıkları duygusunun yer aldığı dikkat çekti.



Cambridge Üniversitesi'nde psikolog olan Dr.Terri Apter'in son kitabı; "What Do You Want From Me?" (Benden ne istiyorsun?) bu araştırmaya göz kırpıyor.



Filmlere bile konu oldu



Hollywood dünyasının da masaya yatırdığı kayınvalide-gelin ilişkisi, her zaman kaos, karmaşa ve anlayışsızlık üzerine kuruluydu.Başrollerini Jane Fonda (kayınvalide rolünde) ve Jennifer Lopez'in oynadığı 'Monster*-in Law', (*canavar) insanın canına tak ettirecek bir kayınvalideyi anlatırken, gerçek hayattaki sahnelerin somut bir örneğini oluşturuyordu.



Dr. Apter'a göre kayınvalide ve gelin çatışmalarındaki en büyük neden iki tarafın da birbirine karşı hep bir beklenti içinde olmasından kaynaklanıyor.Bu ikili ilişkide eleştiri ve anlayışsızlık birbirine paralel giderken iki tarafta da kendini ispat etme duygusu baş gösteriyor.



Benim annem bir melek



Psikolog Apter'a göre kayınvalide şakaları özellikle erkekler arasında sıkça yapılıyor.Gelinler bu konuda sadece sıkıntı çekerken erkeklerin dillerine vuruyor ve birbirleri arasında şakalaşma nedeni oluyor.



Öyle ki bunlar üzerine birçok fıkra veya küçük espriler de mevcut.Gelinlere tavsiyelerde de bulunan Apter, (ama sadece gelinlere, buraya dikkat!) ilişkilerini iyi tutabilmeleri için kayınvalidelerini hep takdir etmeleri gerektiğini söylüyor. Bu şekilde güçlerini daha kolay kumanda edebileceklerini belirtiyor.



Kayınvalide espirileri



1- İki adam bir barda karşılaşırlar, sohbete başlarlar.Adamlardan biri diğerine, "Benim kayınvalidem bir melek" der. Arkadaşı ise cevap verir: "Ne kadar şanslısın. Benimki hala hayatta."



2-Gece yarısı kadın uykusundan uyanır ve yanında yatmakta olan eşine dönüp "Aşağıda, mutfakta hırsız var, uyan!Galiba, annenin bizim için yaptığı pastayı yiyor."



Adam karısına döner ve şöyle der: "Kimi arayayım, polisi mi, ambulansı mı?"