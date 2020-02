Amadeus'tan seyahat sektörüne gelecek vizyonu

ANKARA, (DHA) - TEKNOLOJİSİ ve hizmet kalitesi ile Türkiye seyahat acenteleri pazarında önemli bir konumda bulunan Amadeus Türkiye, \'Geleceği şekillendirmeye var mısınız?\' etkinliğinde yoğun bir katılımla müşterileri, havayolları ve TÜRSAB ile bir araya gelerek seyahat sektöründeki gelişen trendleri ve yenilikleri paylaştı. Teknolojide yaşanan gelişimin seyahat sektörünü nasıl etkileyeceğine dair bir sunum yapan Amadeus Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, \"Bütün trendler yolcu isteklerine göre şekilleniyor. Sektörde yeni trendler, yeni oyuncular yer almaya başladı. Kişileştirme, yapay zeka, dijitalleşme bu trendler arasında yer alıyor. Artık seyahat edenler, o seyahatin deneyimini tüm ayrıntılarıyla yaşamak istiyorlar. Her şeyin kişiselleştirilmesini bekliyorlar\" dedi.

Turizm sektöründe yıllar sonra yaşanan en büyük değişimin NDC olduğuna vurgu yapan Willems \"NDC, bir teknik protokol. Havayolları ürünlerinin satışını, kişiselleştirilmesini ve hangi kanallarda sunulacağını kontrol edebilir durumda. NDC yeni bir sistem ya da yeni bir iş modeli değil, XML tabanlı veri iletimi standardı. NDC, havayolları ve seyahat acentelerine çok fazla avantaj sunuyor. Birçok havayolu NDC sertifikasını aldı. IATA, 2025\'e kadar tüm havayollarının NDC\'ye geçişini tamamlamayı hedefliyor. Amadeus olarak biz de bu süreci hızlandırmak için çalışmalarda bulunuyoruz. Bu alanda çok üst seviyede bir hizmet sunmak istiyoruz. Amadeus, NDC\'yi sistemlerinde ilk olarak 2014 yılında uyguladı. NDC sektör için çok pozitif bir trend\" diye konuştu.

SANİYEDE 55 BİNDEN FAZLA İŞLEM

Amadeus olarak yeni bir seyahat platformları bulunduğunu belirten Willems, şunları söyledi; \"Bu platform, her kanal üzerinden iletilen her hizmet sağlayıcının her içeriğini sunulabilme imkanına sahip. Açık teknoloji, müşteri ilişkilerimiz, profesyonel çalışanlarımız bizi ön plana çıkarıyor. Amadeus sistemlerinden saniyede 55.000 üzeri işlem yapılıyor. Artık çok kanallı olmamız gerekiyor. Seyahat sektöründe değişimin hızı artıyor. Bu değişimin arkasındaki ana faktör teknoloji. Bu sayede yeni işletme yolları, yolcular ve onlara hizmet veren markalar için çok sayıda alternatifin yolu açılıyor. “Geleceği şekillendirmeye var mısınız?ö etkinliğinde pazardaki 4 ürünümüz ile ilgili 4 farklı standta bilgi aktarımında bulunduk. Amadeus Go, Sell Connect, Amadeus 360 ve Bizitravel ürünlerimizle sunduğumuz avantajları detaylarıyla paylaştık. Her zaman acentelerimize maksimum fayda sağlamak için çalışıyoruz. Ürün stratejimizi acentelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz.\"

FOTOĞRAFLI