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Amadeus yeni çözümlerini Emitt Fuarı'nda tanıtacak

ANKARA, (DHA) - KÜRESEL seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı ve işlemcilerinden Amadeus, 22

17 Ocak 2018 14:56

ANKARA, (DHA) - KÜRESEL seyahat endüstrisi için ileri teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı ve işlemcilerinden Amadeus, 22. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT\'te yeni çözümlerini sunacak.
Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan 22. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı - EMITT, 25 - 28 Ocak 2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleşecek. 80\'in üzerinde ülkeden 5 bin firma ve markayı bir araya getirmeyi hedefleyen EMITT 2018, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Teknolojisi ve hizmet kalitesi ile Türkiye seyahat acenteleri pazarında önemli bir konumda bulunan Amadeus Türkiye, fuarda sunacağı yeni ürünleriyle seyahat acentelerine daha fazla müşteriye ulaşma ve satışlarını artırarak daha fazla kazanç elde etme fırsatı sağlayacak.
Geliştirdikleri yeni çözümlerin tanıtımını Emitt Fuarı\'nda yapacaklarını belirten Amadeus\'un Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, \"Turizm sektörünü buluşturan en büyük fuarlardan biri olan Emitt Fuarı her yıl çok sayıda katılımcıyı ağırlıyor. Bu fuarda yeni çözümlerimizi tanıtacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Fuar sayesinde hem yeni çözümlerimizi yakından tanıtabileceğiz hem de müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendireceğiz. Fuarda yeni çözümlerimizin tanıtımını yaparak sektör oyuncularına sunacağı katkıları anlatacağız. 4 gün boyunca Salon 7, B740 standında olacağız\" dedi. 
Teknolojik dönüşümün turizm endüstrisini de değiştireceğini belirten Willems, \"2030 yılına kadar seyahat teknolojileri daha da gelişecek. Seyahat edecek olan kişiler seyahatlerini satın almadan önce 3 boyutlu olarak deneyimleyerek seçimlerini yapacaklar. 2030 yılına kadar bütün sektörün bu teknolojiye adapte olacağını düşünüyorum.  Teknoloji ve hizmetler arasındaki dengeyi yolcuların ihtiyaçları doğrultusunda belirlemek gerekiyor\" dedi.

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