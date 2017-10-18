Amadeus erişilebilir seyahati herkese ulaştırmak için çalışıyor

ANKARA, (DHA) - AMADEUS tarafından yaptırılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, gelecekte daha erişilebilir bir seyahat sektörünün önünün açılabilmesi için daha iyi bir kişiselleştirme yapılması, hizmet sunumunda evrensel standartlar kullanılması, kamu sektörü ve özel sektör arasında daha etkili iletişim ve işbirliğinin artırılması gerektiği ortaya çıktı. Dünya genelinde iki milyardan fazla insanın engellilik veya yaş nedeniyle erişilebilirlik ihtiyaçları var. Raporun sonuçlarına göre, söz konusu kesimin ihtiyaçları ne seyahat sektörü ne de kamu tarafından tamamen karşılanıyor; dolayısıyla erişilebilir seyahat milyonlarca yolcu için doğal bir hak olmaktan uzaklaşıyor.

\'Keşif yolculuğu: Herkes için kapsayıcı ve erişilebilir seyahat için çalışmak\' adlı rapora göre, erişilebilir seyahatin önündeki en büyük engellerden biri hala hatalı veya eksik bilgi ile birlikte vasıflı müşteri hizmetinin olmaması. Çalışma ayrıca, erişilebilirlik ihtiyacı olan yolcuların, artık bu ihtiyaçlarının ana hizmetin bir parçası olarak ve ekstra ücret ödemeden karşılanmasını beklediğini gösteriyor. Ses tanıma gibi spesifik gelişmelerin olağan görülmeye başlamasıyla birlikte, teknolojinin erişilebilir seyahatteki rolü de giderek önem kazanıyor. Araştırmada tüm seyahat deneyimi ve bunun farklı ihtiyaçlara ne ölçüde uyarlandığı konusundaki puanlama 10 üzerinden 6,2 olarak ölçüldü. Uçak yolculuğu en çok tercih edilen ulaşım yöntemi oldu. Erişilebilirlikle ilgili tren istasyonları 10 üzerinden 4,9 puan alırken, konaklama 10 üzerinden 6,2 puan aldı.

Çalışma, herkes için erişilebilir, seyahat dostu bir ortama geçişin pek çok açıdan iyileştirme gerektirdiğinin altını çiziyor. Ayrıca, standartlaştırılmış içerik ve hizmetler, herhangi bir müşterinin bekleyebileceği hizmet türüyle ilgili açıklığı sağlayacağından, sektör çapında tutarlılığı artıracaktır. Daha kişiselleştirilmiş bir seyahat deneyimi ile her seyahat segmentinin kişilere ve onların özel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi için birbiriyle bağlantılı bir fırsat bulunduğu belirtildi.

Amadeus Kurumsal Strateji Başkan Yardımcısı Alex Luzárraga, araştırmaya ilişkin, \"Seyahat erişilebilirliğini iyileştirmek, tüm müşteriler için kullanım kolaylığını artırmak anlamına geliyor. Seyahat engellerini kaldırmak, seyahat önerilerini kişiselleştirmek, seyahat deneyimini kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanmak ve insanların özerk bir biçimde yönetebileceği daha erişilebilir bir altyapı kurmak herkese yarar sağlayacaktır\" dedi.

Amadeus Kıdemli Başkan Yardımcısı, Genel Danışmanı ve Genel Sekreteri Tomas Lopez Fernebrand ise şunları söyledi: \"Seyahat sektöründe sürdürülebilirlik konusunda kararlıyız. DJSI tarafından sektörümüzde dünya lideri ilan edilmiş olmamızdan gurur duyuyorum. Erişilebilirlik, sürdürülebilir bir seyahat sektörünün kilit unsuru ve insanların seyahat erişimini genişletmenin güçlü bir aracıdır. Ve teknolojinin bu noktada bir kolaylaştırıcı olarak oynayacağı rol çok büyük. Erişilebilir seyahatin herkes için olağan hale gelmesini sağlayacak sektör standartlarını sağlamlaştırmak için tüketicilerle, özel sektörle ve kamu sektörüyle işbirliği içinde çalışmak gerekiyor.\"

İspanya Ulusal Görme Engelliler Derneği ONCE\'a bağlı danışmanlık firması ILUNION tarafından yürütülen araştırma, ABD, AB ülkeleri ve Hindistan\'daki erişilebilirlik ihtiyaçları olan yolcularla, sektör uzmanlarıyla, özel sektör-kamu sektörü temsilcileriyle ve uluslararası kurumlarla yapılan yaklaşık 800 görüşmeyi kapsıyor. Çalışmaya katılan yolcuların segmentasyonu görme, duyma, zihinsel ve bedensel engeli olanlar ve 65 yaş üstü gruplarından oluşuyor.